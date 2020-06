Appello ad Emiliano per la tutela del Parco Ripagnola

Continua la campagna di sensibilizzazione da parte di associazioni e cittadini, che hanno tenuto un sit in a, nei pressi di, per chiedere al governatoredi accelerare l'iter per la tutela dell'area naturalistica tra Cozze e Polignano a Mare, per farlo riconoscere come. La possibile approvazione trova il malcontento dei proprietari terrieri, che vedrebbero sfumare i progetti di edificazione nella zona.L'assessoreintervenuto sulla questione ha spiegato: "Un laboratorio per la conservazione e l'implementazione della biodiversità e dei servizi ecositemici attraverso lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Proprio l'area inserita nel Parco Costa Ripagnola, che rappresenta una parte di territorio compreso fra i Comuni di Polignano a mare e Monopoli, è un'area dal rilevante valore paesaggistico e naturalistico oltre che di interesse speleologico".