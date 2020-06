Apulian Experiences: Monopoli

La mission del progetto' è la scoperta della nostra Regione attraverso. Questa settimana abbiamo visitato, con le nostre tavole da Sup, la zona di Monopoli. Abbiamo dormito in unbellissimo vista mare nel centro storico vicino al Castello Carlo V (del 1552).La città dioffre tanti punti caratteristici che non potete non visitare. Il centro storico è ricco di ristoranti, bar e locali per aperitivi. Una città giovanile e accogliente dove abbiamo passato momenti indimenticabili.La nostra? Siamo stati bene presso il ristorante "La perla Nera" con amici: vi suggeriamo di prenotare e assaggiare le pizze e il pesce, davvero ottimi. La mattina seguente la nostra meta era una sola: montare le tavole e uscire nelle calette del mare di Monopoli area sud. Prima però ci aspettava una magica colazione con ciliegie, pancake proteici e caffè.Per questo ringraziamo la nostrache ha ricaricato le nostre batterie nutrizionali prima dell'allenamento. Dopo aver montato le tavole sulla nostra auto, ci siamo avviati verso via Procaccia (lungomare sud della città) trovato parcheggio e super pronti per scendere in acqua.Laè ricca di: ideale dunque per una. Abbiamo percorso la costa attraverso i vari lidi e le varie calette. In particolare abbiamo visionato il lido Cala Cerasa (famoso per i suoi aperisunset) e il fantastico lido Marzà.#apulianexperiences #edoardogiacovazzo #gdpwebtv