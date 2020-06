Arte: a Bari 'Aspettando il solstizio d'estate'

BARI - Il giorno dedicato al, un fenomeno unico presente in tutto il mondo, e la nostra Bari sarà una città viva e calda grazie a diversi eventi organizzati in collaborazione con diverse associazioni e operatori culturali e artistici, riportati nel seguente calendario siete tutti invitati a partecipare.evento Organizzato dall'associazionein collaborazione con, invita la cittadinanza ad un raduno alle ore ore 5,20 presso largo Cristoforo Colombo (vicinanze porto di Bari) per assistere alla nascita del sole. Start alle 5.45 con il Momento musicale Giovanni Rota (violino), seguito dalla presentazione del libro diedito da GelsorossoA seguire "performance artistica dell' artista Lino Sivilli, dalle ore 10,00 alle ore 13.00 presso la Galleria Ars Toto Srl (Via Roberto da Bari n 147, con angolo Via Nicolai). Per l'occasione il maestrocon la sua macchina selezionatrice dei raggi solari documenterà e scriverà il percorso dei raggi e della luce solare.In conclusioneconalle ore 20,00 per scoprire e conoscere le due, evento a cura delle guide turistiche abilitate dalla Regione Pugliain collaborazione con il giornalista pubblicistae con l'operatore artisticoLa diretta facebook sarà un percorso culturale artistico molto suggestivo e virtuale che consentirà a tutti di vivere e conoscere meglio da più vicino questo evento del solstizio.Il percorso artistico e culturale potrà emozionare tutti trasmettendo un messaggio di speranza e di luce.Io amo Bari! Foto & Eventi https://www.facebook.com/groups/694219227285386/Puglia e le sue meraviglie https://www.facebook.com/TravelApuliaItaly/Isol ART https://www.facebook.com/isolatodellarte/