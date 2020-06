Balotelli torna ad allenarsi col Brescia

L’attaccante Mario Balotelli si è allenato in modo individuale al Centro Sportivo di Torbole Casaglia, in provincia di Brescia. Sembra esserci una piccola tregua tra Balotelli, e la società lombarda. Martedì 9 Giugno, il Brescia ha impedito a Balotelli di allenarsi, chiudendo i cancelli del Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Presto Balotelli, sarà sottoposto a controlli medici per ottenere un certificato di idoneità fisica. La scorsa settimana, il Brescia aveva rescisso il contratto con Balotelli, perché il calciatore non si è allenato per numerosi giorni, poiché ha dichiarato di essere infortunato.Il Collegio Arbitrale a cui il Brescia si è rivolto, dovrà decidere presto se accettare la rescissione del contratto, oppure se il calciatore dovrà essere reintegrato nel Brescia. Forse c’è a sorpresa una piccola possibilità per Balotelli, di poter riprendere a giocare in Serie A nella squadra lombarda, e contribuire a lottare per evitare la retrocessione in Serie B.