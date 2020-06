Bari, al via ieri le selezioni online di Ernst&Young con il supporto online di Porta Futuro

BARI - È iniziata ieri, in modalità online, la due giorni di presentazione del nuovo percorso di assessment dell’azienda Ernst&Young rivolto ai ragazzi diplomandi.Ernst & Young sta, infatti, avviando a Bari una progettazione di technology transformation, nel dettaglio di robotica, data analytics, cybersecurity, soluzioni enterprise (tra le altre, Microsoft, SAP, IBM, ServiceNow), realizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari.A tal fine è stato avviato il “Talent On Tech”, il progetto che l’azienda ha sviluppato per guidare il cambiamento tecnologico e digitale, valorizzando donne di talento e il Sud, con l’obiettivo di supportare processi e organizzazioni.Le figure ricercate per questo progetto sono diplomati con propensione per le discipline informatiche e competenze di base, che verranno ulteriormente formati nella creazione di programmi con linguaggi di base o con scripting language, l’interazione con database e con i principali sistemi gestionali come SAP, ServiceNow, Microsoft e IBM. I soggetti selezionati dovranno supportare i clienti dell’azienda nella business transformation, utilizzando strumenti più aggiornati e approcci più all’avanguardia.Con il contributo dello staff di Porta Futuro Bari, sono state organizzate due sessioni di presentazione attraverso la piattaforma online zoom con il seguente programma:· Welcome to EY Business Solution con Paolo Spazzini - Direttore Operativo EY Business Solution· Approccio EY all’ICT e alla Cybersecurity con Antimo Musone - Senior Manager EY Technology Transformation e Chiara Ciurleo - Manager EY Cybersecurity· Virtual Interview & CV Tips con Ylenia Mortara - Senior Talent Acquisition EY Business Solution e Francesca Di Mussi - Recruiter EY Business Solution· “TALENT ON TECH”: presentazione di Ernst &Young e del progetto· Icebreaker con Tommy Di Bari - coach di Ernst &Young.Ieri ha assistito alle selezioni anche il vicesindaco Eugenio Di Sciascio che ha dato il benvenuto agli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Bari, l’Istituto C. Colamonico - N. Chiarulli di Acquaviva delle Fonti, l’ITT Nervi Galilei di Altamura e l’Istituto De Viti De Marco di Triggiano invitati alla preselezione di oggi.Nella giornata di oggi, invece, saranno presenti gli studenti degli istituti Panetti di Bari, Jannuzzi di Andria e Alpi Montale di Rutigliano.Uno dei temi toccati ieri nel corso dell’evento online è quello relativo ai “chatbot e voicebot”, gli assistenti virtuali progettati per intrattenere conversazioni con un essere umano, in grado di gestire richieste relative a qualsiasi servizio, sia a scopo professionale sia privato.