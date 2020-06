BARI - A partire dalla mezzanotte di ieri è stata effettuata una pulizia straordinaria delle canalette pluviali di via Sparano, intervento realizzato per la prima volta dalla riqualificazione della strada.Per lo svolgimento delle operazioni, compiute nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione della fogna bianca cittadina, sono stati impiegati due mezzi e quattro unità lavorative, che porteranno a termine i lavori questa notte.