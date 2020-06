Basket: Gaspardo rinnova il contratto con l'Happy Casa Brindisi fino a giugno 2022

In A/1 di basket maschile l’ala Raphael Gaspardo ha rinnovato il contratto con l’Happy Casa Brindisi fino a Giugno 2022. Il precedente accordo scadeva a Giugno 2020. Il direttore sportivo Simone Giofrè ha dichiarato:”Siamo felici di riavere Gaspardo ancora con noi. Il giocatore potrà togliersi tante soddisfazioni con la nostra squadra”.Nel campionato che è stato annullato per il Covid 19, Gaspardo ha avuto una media di 7,3 punti in ogni gara, e conquistato 3,1 rimbalzi in tutti i match. Ha garantito una percentuale del 75% di realizzazioni nei tiri liberi, e del 38,8% nei tiri da tre punti. Il direttore sportivo Giofrè, si sta attivando per far restare il play Alessandro Zanelli a Brindisi. Si spera che gli americani Adrian Banks e John Brown possano continuare a giocare nell’Happy Casa Brindisi. La società pugliese è in trattativa con la Virtus Roma per ingaggiare il playmaker Tommaso Baldasso.