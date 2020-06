Pallamano: il Fasano acquista Jarlstam, Fovio e De Angelis

Acquistato anche il portiere Vito Fovio, 40 anni dal Siena. Il Fasano inoltre, ha ingaggiato il difensore Alessandro De Angelis del 2003, e l’ala sinistra Tommaso De Angelis del 2005, entrambi dal Lions Teramo. E’ stato confermato il tecnico Francesco Ancona. Il presidente Francesco Renna continuerà ad attivarsi sul mercato, per ingaggiare un portiere, due difensori, tre centrocampisti e due attaccanti. Sono stati ceduti Giovanni Pavani e Raul Bargelli al Siena. Marko Knezevic andrà via dal Fasano, forse in Ungheria. L’obiettivo della squadra pugliese è raggiugere la salvezza.

In Serie A di pallamano maschile, il Fasano ha acquistato il difensore svedese Albin Jarlstam del 1995, dall’Llf Lindesberg. Jarlstam ha dichiarato:” Sono contento di poter giocare nella prossima stagione a Fasano. Mi impegnerò moltissimo per consentire alla squadra pugliese, di raggiungere eccellenti risultati. Voglio conoscere presto i miei nuovi compagni di squadra”. Nel 2019, nell’Llf Lindesberg, in Serie B della Svezia, Jarlstam ha giocato 25 partite e realizzato 126 gol. Il presidente Francesco Renna ha detto:”Sono soddisfatto di aver portato Jarlstam al Fasano, il giocatore potrà aiutare anche i giovani che fanno parte della nostra squadra”.