Basket: il calendario di Milano in Eurolega

(credits: Olimpia Milano Fb) FRANCESCO LOIACONO - E’ stato ufficializzato il calendario delle partite di Eurolega di basket maschile che l’Armani Milano giocherà nella prossima stagione. I lombardi esordiranno il 2 Ottobre in trasferta contro i tedeschi del Bayern Monaco. Il 9 Ottobre giocheranno in casa contro i francesi del Villeurbanne. Il 14 Ottobre sfideranno in trasferta i greci dell’Olympiacos Atene. Il 16 Ottobre se la vedranno in casa con gli spagnoli del Real Madrid. Il 22 Ottobre sfideranno in Russia lo Zenit San Pietroburgo. Il 30 Ottobre giocheranno in casa contro i tedeschi dell’Alba Berlino. Il 6 Novembre giocheranno a Valencia in Spagna. Il 13 Novembre affronteranno in trasferta i russi del Khimki Mosca. Il 18 Novembre giocheranno in casa con i serbi della Stella Rossa Belgrado. E’ stato ufficializzato il calendario delle partite di Eurolega di basket maschile che l’Armani Milano giocherà nella prossima stagione. I lombardi esordiranno il 2 Ottobre in trasferta contro i tedeschi del Bayern Monaco. Il 9 Ottobre giocheranno in casa contro i francesi del Villeurbanne. Il 14 Ottobre sfideranno in trasferta i greci dell’Olympiacos Atene. Il 16 Ottobre se la vedranno in casa con gli spagnoli del Real Madrid. Il 22 Ottobre sfideranno in Russia lo Zenit San Pietroburgo. Il 30 Ottobre giocheranno in casa contro i tedeschi dell’Alba Berlino. Il 6 Novembre giocheranno a Valencia in Spagna. Il 13 Novembre affronteranno in trasferta i russi del Khimki Mosca. Il 18 Novembre giocheranno in casa con i serbi della Stella Rossa Belgrado.





Il 20 Novembre affronteranno al “Pala Forum” di Assago i lituani dello Zalgiris Kaunas. Il 26 Novembre saranno impegnati a Tel Aviv contro gli israeliani del Maccabi. Il 3 Dicembre sfideranno in casa i greci del Panathinaikos Atene. L’11 Dicembre giocheranno a Barcellona in Spagna. Il 15 Dicembre affronteranno a Istanbul in Turchia il Fenerbahce.





Il 17 Dicembre sfideranno a Istanbul l’Efes. Il 23 Dicembre giocheranno in casa contro gli spagnoli del Baskonia. Il 30 Dicembre affronteranno al “Pala Forum” di Assago i russi del Cska Mosca. L’8 Gennaio 2021 giocheranno in Spagna contro il Real Madrid. Il 12 Gennaio affronteranno in Lombardia il Valencia. Il 14 Gennaio giocheranno in Germania contro l’Alba Berlino. Il 21 Gennaio disputeranno il match in casa col Bayern Monaco. Il 26 sfideranno ancora in casa l’Olympiacos Atene. Il 28 Gennaio giocheranno al “Pala Forum” di Assago con lo Zenit San Pietroburgo. Il 5 Febbraio saranno impegnati a Villeurbanne in Francia. Il 18 Febbraio giocheranno in casa col Maccabi Tel Aviv.





Il 25 Febbraio sfideranno di nuovo in casa il Khimki Mosca. Il 3 Marzo sfideranno al “Pala Forum” di Assago il Fenherbahce Istanbul. Il 5 Marzo giocheranno a Kaunas in Lituania con lo Zalgiris. L’11 Marzo affronteranno in Russia il Cska Mosca. Il 19 Marzo affronteranno in casa il Barcellona. Il 26 Marzo giocheranno a Baskonia in Spagna. Il 30 Marzo saranno impegnati a Belgrado in Serbia con la Stella Rossa. L’1 Aprile giocheranno ad Atene in Grecia col Panathinaikos e il 9 Aprile affronteranno in casa l’Efes Istanbul.