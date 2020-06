Liga: il Real Madrid e il Barcellona vincono e sono prime in classifica

Nella trentunesima giornata della Liga il Real Madrid e il Barcellona hanno vinto e sono prime in classifica con 68 punti. La squadra di Zidane ha superato in casa 2-0 il Maiorca. Nel primo tempo i blancos sono passati in vantaggio al 19’ del primo tempo con Vinicius Junior, tiro di destro. Nel secondo tempo hanno raddoppiato all’11’ con Sergio Ramos su punizione.Il Barcellona ha vinto 1-0 in casa con l’Athletic Bilbao. Decisivo il gol realizzato al 26’ del secondo tempo da Rakitic di sinistro su passaggio di Lionel Messi. L’Atletico Madrid ha vinto 1-0 in trasferta col Levante ed è terzo a 55 punti. Determinante al 15’ del primo tempo l’autogol di Gonzalez il quale ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta, su un cross di Llorente. Il Siviglia ha pareggiato 2-2 a Villarreal ed è quarto a 53 punti. Il Granada ha pareggiato 0-0 in trasferta col Leganes ed è nono con 43 punti. Il Celta Vigo ha vinto 1-0 fuori casa col Real Sociedad ed è quintultimo con 33 punti. L’Osasuna ha vinto 1-0 ad Alaves ed è dodicesimo a 38 punti. Il Getafe ha pareggiato 1-1 a Valladolid ed è quinto con 49 punti.