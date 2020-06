Play Out, Lega Pro: il Bisceglie sfida la Sicula Leonzio

Nella gara di andata dei play out del girone C di Lega Pro sabato 27 Giugno alle 19 il Bisceglie sfiderà allo Stadio “Gustavo Ventura” la Sicula Leonzio. Per i pugliesi è una gara quasi decisiva. La squadra allenata da Gianfranco Mancini dovrà vincere in modo da affrontare il match di ritorno in programma martedì 30 Giugno a Lentini in Sicilia, con un buon margine di vantaggio. I siciliani hanno il diritto di giocare il ritorno in casa per la migliore posizione in classifica rispetto al Bisceglie, al momento della sospensione del campionato di Lega Pro per il Covid 19.La Sicula Leonzio a Marzo era quartultima, il Bisceglie terzultimo. Ai siciliani basta non perdere per disputare il ritorno in casa, con notevoli possibilità di salvarsi. Il tecnico dei pugliesi Mancini dovrà rinunciare all’attaccante spagnolo Montero, squalificato, che ha realizzato 9 gol in Lega Pro prima dello stop per il Coronavirus. Ma potrà contare sulla punta Gatto. Il regista sarà Romani. Nella Sicula Leonzio l’allenatore Vito Grieco, nato a Molfetta in provincia di Bari in Puglia, farà giocare in avanti Lescano e Grillo. Arbitro Cristian Cudini della sezione di Fermo. Si giocherà a porte chiuse, senza spettatori, per evitare i contagi del Covid 19.