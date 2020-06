Basket: il Campionato di NBA riprenderà il 31 luglio

Il Campionato NBA di basket maschile riprende il 31 Luglio dopo lo stop per il Covid 19. Le partite verranno giocate a porte chiuse a Orlando, al Disney World in Florida. Da decidere la formula, o play off a otto squadre, o play off a venti squadre, o play off a 22 squadre. Non si può disputare la fase regolare del torneo prima dei play off, per evitare i possibili contagi dell’emergenza Coronavirus.Il Commissioner NBA Adam Silver, ha dichiarato:”Bisogna salvaguardare la salute di giocatori, tecnici e addetti ai lavori”. Il Campionato NBA è sospeso da Marzo per il Covid 19. Marco Belinelli ha dichiarato:”Non sono mai stato tanto tempo senza un pallone nel basket, ma c’è la certezza di non essere fisicamente al 100%. Però con qualche settimana di allenamenti, sarò pronto a tornare a giocare dal 31 Luglio. Non vedo l’ora anche di giocare con l’Italia nel 2021, il torneo Preolimpico” . Belinelli è a San Antonio, in attesa di tornare ad allenarsi con i San Antonio Spurs, la squadra americana con cui ha giocato fino a Marzo.