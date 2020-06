Serie B: Soncin entra nello staff tecnico del Venezia

Andrea Soncin è un nuovo componente dello staff tecnico del Venezia in Serie B. Era l’allenatore dell’Under 17 della squadra veneta. Ora collaborerà con il tecnico del Venezia Alessio Dionisi. I lavori per il nuovo stadio a Venezia, potrebbero essere posticipati forse di quattro o cinque anni per la ristrutturazione della ferrovia di Tessera vicino Venezia. I tifosi della curva sud della squadra veneta sono preoccupati, e vorrebbero che i proprietari americani del Venezia e il comune, parlassero molto presto per chiarire la questione.Il Campionato di Serie B dopo lo stop per il Covid 19, riprenderà il 20 Giugno. Il Venezia ha ripreso da due settimane gli allenamenti individuali, Presto la società veneta dovrà stabilire la data di inizio degli allenamenti di gruppo. Dovrà essere osservato il protocollo sanitario, per tutelare la salute di calciatori, tecnici collaboratori e giornalisti.