Borraccino, bando microprestito: adottata la prima determina con i primi 39 beneficiari

“Ad una settimana dalla pubblicazione dei bandi regionali di aiuti per le imprese, riscontriamo risultati soddisfacenti: segnale positivo per la ripartenza in Puglia post Covid.Alle ore 19.00 di ieri, giovedì 11 giugno, sono state complessivamente 2.621 le domande arrivate per richiedere le agevolazioni regionali, per un importo pari aAl momento sono in compilazione ulteriorie in istruttoria circaIeri è stata adottata la prima Determina di concessione per i primi, per un importo complessivo diOggi saranno trasmessi, alle 39 imprese, i contratti di agevolazione e le richieste di erogazione. Appena i beneficiari trasmetteranno loro riscontro alla Società in house della Regione, Puglia Sviluppo, si procederà immediatamente con l’erogazione delle agevolazioni”. Lo comunica in una nota l’assessore allo Sviluppo economico,