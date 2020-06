Brenda: ''Il mio no al razzismo e ai pregiudizi''

La copertina del singolo 'Catalogarmi' di Brenda

La rifaresti?

Diciamo che se non l'avessi ancora fatta, sì. Ma ora credo di no, non è un ambiente che fa per me. Magari un giorno cambierò idea...



Quali sono i tuoi hobby?

Amo viaggiare e imparare cose nuove, quindi leggo un sacco e ogni poco cambio hobby! Quest'estate è toccato al giardinaggio... un disastro. Per anni ho fatto danza e alcuni corsi di boxe, mi piacerebbe ricominciare.



Adesso cosa ti aspetti?

Di far brillare tutto quello che dentro. Sono eccitatissima nel vedere la reazione alle nuove canzoni.

Il programma è stata un'esperienza tosta. Mi ha portato gioie come l'amicizia con Cosimo che tuttora mi supporta dandomi consigli. Altre lezioni le ho imparate con le lacrime e sono tre: devo essere la mia prima fan perchè se io per prima non credo in me, non lo farà nessuno; ci sarà sempre chi farà commenti negativi a caso, ora quando li leggo rido; non ho un timbro comune, questo mi porta a non piacere a tutta la gente. Ma significa che quando qualcuno mi sente, non mi confonde con nessuno, quindi ben venga.