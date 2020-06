Shablo, il rapper dai grandi successi torna con due ospiti d'eccezione: Sfera Ebbasta e Geolier

MILANO - “M’ MANC” è il nuovo singolo di Shablo in uscita venerdì 12 giugno su tutte le piattaforme digitali. Dopo il successo di “Non ci sto” con Marracash e Carl Brave che ha ottenuto il disco d’oro e oltre 20 milioni di stream, e l’uscita di “Kriminal” con Guè Pequeno, Gemitaiz & Samurai Jay durante lo scorso lockdown (oltre 3 milioni di stream), Shablo torna con due nomi d’eccezione: GEOLIER E SFERA EBBASTA.Shablo è sicuramente uno dei nomi di riferimento degli ultimi anni, talent scout e direttore artistico, capace di anticipare e dettare le tendenze con Roccia Music, con BHMG e Thaurus, manager e mentore di Sfera Ebbasta, Charlie Charles e di buona parte della scena trap italiana, ma che non ha mai abbandonato il suo primo amore: la produzione. Come musicista e beatmaker è noto per la sua varietà ed ecletticità, che lo rende in grado di stupire e intraprendere percorsi sempre inaspettati, come in questo nuovo singolo.Il producer italo-argentino che ha plasmato il suono di una generazione dimostra il suo talento per l’ennesima volta anche con “M’ MANC” chiamando a sé oltre che il pluripremiato Sfera Ebbasta, il giovane astro del rap partenopeo Geolier. Un brano prevalentemente in dialetto napoletano dal mood romantico, che trova poi nel ritornello assieme a Sfera un vero e proprio must melodico che difficilmente si toglie dalla testa.