Burberry presenta la B Series di Giugno

Burberry lancia la B Series di Giugno come parte della serie di drop mensili di prodotti progettate dal direttore creativo del brand Riccardo Tisci. La visiera rielaborata in stile vittoriano e animata con una stampa Monogram sarà disponibile dal 17 giugno a partire dalle 12:00 BST esclusivamente attraverso le piattaforme Instagram.LINE e Kakao di Burberry per 24 ore e dalle 17:00 CST sulla piattaforma WeChat di Burberry per 24 ore. La prossima B Series sarà disponibile il 17 luglio 2020.