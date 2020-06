Calcio: i verdetti dell'Eccellenza e Promozione Pugliese

Sono arrivati i verdetti ufficiali del Consiglio Direttivo della LND sui Campionati di Eccellenza e Promozione Pugliese. Il Molfetta è promosso in Serie D. Il San Marco in Lamis retrocede in Promozione. Si salvano cioè restano in Eccellenza Pugliese il Team Ortanova, la Fortis Altamura e l’Alto Tavoliere San Severo. Rimane per ora in Eccellenza il Corato, che ha vinto la Coppa Italia regionale e prima dello stop per il Covid 19 era secondo in classifica e stava partecipando alla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Il Corato spera nel ripescaggio in Serie D.Negli altri campionati stabilito il criterio della promozione per le squadre prime in classifica al momento della sospensione dei tornei per l’emergenza Coronavirus, e il blocco delle retrocessioni e l’allargamento del format. Promosse in Eccellenza la Sly United in procinto di trasferirsi da Bari a Trani previo consenso re della LND Puglia, e il Racale. Il Manfredonia e il Matino dovranno attendere che si liberino dei posti in Eccellenza, dove arriverà anche il Nardò, retrocesso dalla Serie D. Per conoscere gli organici ufficiali dei prossimi campionati si dovrà aspettare almeno il mese di Luglio.