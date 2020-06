Serie B: date dei play off e play out e orari delle partite

La Lega B ha comunicato le nuove date dei play off e dei play out, dopo lo stop del torneo per il Covid 19. Il turno preliminare dei play off per la promozione in Serie A si disputerà in gara unica martedì 4 Agosto ( la sesta classificata contro la settima), e mercoledì 5 Agosto (la quinta classificata contro l’ottava). Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno. La prima semifinale di andata si giocherà sabato 8 Agosto, e si sfideranno la squadra vincente del turno preliminare tra la sesta e la settima classificata contro la terza.La seconda semifinale di andata si giocherà domenica 9 Agosto e si sfideranno la squadra vincente del turno preliminare tra la quinta classificata e l’ottava contro la quarta. Le semifinali di ritorno si giocheranno martedì 11 Agosto e mercoledì 12 Agosto. La finale di andata si giocherà domenica 16 Agosto e quella di ritorno giovedì 20 Agosto. I play out per stabilire la quarta squadra che retrocederà in Lega Pro si giocheranno in due gare. L’andata tra la squadra diciassettesima classificata e la sedicesima si giocherà venerdì 7 Agosto e il ritorno venerdì 14 Agosto.Le partite della fase regolare della Serie B prima dei play off e dei play out si giocheranno in fasce diverse di orari. Alle 17, 30, alle 18 alle 18,45, alle 20,30 e alle 21. Il recupero Ascoli-Cremonese si disputerà mercoledì 17 Giugno alle 18,30. Le ultime due giornate della fase regolare si giocheranno il 27 Luglio e il 31 Luglio in contemporanea, in orario da decidere.