Foggia, autista picchiato da passeggeri violenti. Solidarietà di Giannini

Aggressione su un bus delle Ferrovie del Gargano ai danni del conducente. L’assessore ai trasporti della Regione Puglia,, esprime solidarietà al lavoratore in una nota:“Esprimo solidarietà nei confronti dell’autista del bus delle Ferrovie del Gargano aggredito da passeggeri irresponsabili e violenti. Gli autisti del trasporto pubblico localehanno l’obbligo di far rispettare disposizioni vincolanti approvate per contenere il rischio contagi a bordo dei mezzi pubblici e chi le viola, dovrebbe essere denunciato e perseguito penalmente. Ringrazio l’autista per il suo forte senso del dovere e ricordo ai passeggeri che rispettare le regole stabilite è un obbligo necessario alla tutela della salute e al buon funzionamento di un servizio pubblico, già messo a dura prova dalla fase di lockdown”,