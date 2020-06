Giulia De Lellis crea con Tezenis il bikini must have dell'estate 2020

Dopo mesi di lock-down e restrizioni, con la bella stagione alle porte, la voglia di estate è ormai irrefrenabile, seppur con le dovute cautele.Tezenis guarda alla summer 2020 con spirito young e irriverente, proprio come il suo dna e chiama all’appello Giulia De Lellis – già ambassador del brand – per disegnare insieme un costume della collezione in grado di esprimere tutto il suo stile e la sua personalità.Giulia De Lellis ha sperimentato insieme all’ufficio stile del brand differenti prototipi e il risultato è un costume che la stessa influencer trova colorato, di tendenza e adatto ad ogni tipo di donna.Stampa animalier maculata su fondo rainbow pink e verde acqua per il due pezzi che si appresta ad essere il must dell’estate. Giulia sceglie una nuova variante di triangolo con imbottitura estraibile e lo slip brasiliana sgambato per passare l’estate con stile e sentirsi la più cool sotto il sole. Giulia ci accompagnerà durante la bella stagione indossando i costumi della collezione Tezenis e sarà protagonista della campagna digital.Non mancheranno i suoi famosi suggerimenti di stile per abbinare con originalità la collezione mare Tezenis.