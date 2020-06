Juventus: emergenza infortuni in casa dei bianconeri

(credits: Juventus Fb)

In Serie A nella Juventus si è infortunato il terzino Mattia De Sciglio. Nella gara vinta dai bianconeri lunedì sera 22 Gennaio 2-0 a Bologna, ha subito una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Sarà visitato di nuovo tra 10 giorni dai medici della società bianconera. Quasi sicuramente salterà le prossime tre partite contro Lecce, Genoa e Torino.Per De Sciglio è il terzo infortunio in questa stagione dopo quelli di fine agosto quando si procurò uno stiramento e rimase fermo quasi due mesi, e di gennaio. In quest’ultimo caso De Sciglio subì un fastidio agli adduttori e andò ko per 20 giorni. Per il tecnico Sarri è emergenza infortuni, soprattutto in difesa. Alex Sandro resterà fuori ancora 15 giorni per una lesione al legamento collaterale del ginocchio.Khedira rientrerà solo a fine luglio per una lesione al tendine. Problemi anche se non muscolari per il difensore Danilo che sarà squalificato dopo l’espulsione subita a Bologna. Difficoltà per Sarri anche in attacco dove Higuain non ha ancora recuperato dopo aver subito uno stiramento.