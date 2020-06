Un albero in ricordo di Pino Tulipani: da venerdì 23 nel prato del Consiglio regionale

BARI - Venerdì 26 giugno, alle 10,30, alla presenza del presidente Mario Loizzo, verrà piantumato nel prato antistante il Consiglio regionale della Puglia (in via Gentile 52 a Bari), un alberello in ricordo del garante delle persone con disabilità,, scomparso prematuramente il 28 marzo.L’iniziativa è dell’Associazione, che nella stessa giornata terrà l’Assemblea dei soci della sede consiliare, osservando le necessarie misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19.