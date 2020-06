Juventus: visite mediche al J Medical per Arthur, insieme a lui c'è anche Pjanic

L’avventura di Arthur in Italia è iniziata. Il centrocampista brasiliano è arrivato a Torino dopo la mezzanotte. Ha passato la notte in albergo e stamattina si è presentato al J Medical di Torino, per sottoporsi alle visite mediche che sono ancora in corso. Il gioiello che proviene dal Gremio Porto Alegre presto firmerà un contratto di cinque anni con la Juventus, che lo potrà tesserare dalla prossima stagione.Al J Medical di Torino stamattina è arrivato anche Miralem Pjanic per sottoporsi agli esami di idoneità, superati i quali firmerà un contratto col Barcellona. Pjanic, a meno di possibili sorprese, nella prossima stagione dovrebbe giocare nel Barcellona.A Torino c’è il medico sociale del Barcellona Ramon Canal per valutare le condizioni fisiche del bosniaco Pjanic. Sempre più probabie nel calcio mercato di Serie A questo scambio di calciatori che porterà Arthur alla Juve e Pjanic al Barcellona, con un conguaglio di 10 milioni di Euro a favore del Barcellona e una valutazione di 70 milioni di Euro più 5 di bonus per Arthur e di 60 milioni di Euro più bonus per Pjanic. I calciatori raggiungeranno i due nuovi club il 2 Settembre.