La final eight di Europa League si potrebbe giocare in Germania

La final eight di Europa League potrebbe disputarsi in Germania. Si giocherà in 4 città diverse. Forse a Colonia, Dusseldorf Duisburg e Gelsenkirchen. In una di queste città si giocherà la finale probabilmente il 26 o il 27 Agosto. Inizialmente la finale si doveva disputare a Danzica in Polonia, ma non sarà possibile per i probabili contagi del Covid 19. Per gli ottavi di finale la Roma giocherà contro gli spagnoli del Siviglia e l’Inter con gli altri spagnoli del Getafe, in gara unica.Si giocheranno le gare di ritorno solo per le partite degli ottavi di finale delle quali si sono disputate i match di andata. I quarti di finale, le semifinali e la finale si giocheranno in gara unica. Il Comitato Esecutivo dell’Uefa deciderà in modo definitivo mercoledì 17 Giugno. Da decidere se le partite di Europa League si giocheranno a porte chiuse, oppure con un numero molto ridotto di spettatori. La Supercoppa Europa si potrebbe disputare a Budapest in Ungheria in una data da decidere.