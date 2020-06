L'appello del Papa a Onu e Ue per Siria: "Bimbi senza cibo, dirigenti siano capaci di fare pace"

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 28 giugno 2020 - Papa Francesco al termine dell'Angelus della domenica in Piazza San Pietro: "Martedì prossimo, 30 giugno, si terrà la quarta Conferenza dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite per sostenere il futuro della Siria e della regione. Preghiamo per questo importante incontro, perché possa migliorare la drammatica situazione del popolo siriano e dei popoli vicini, in particolare del Libano, nel contesto di gravi crisi socio-politiche ed economiche che la pandemia ha reso ancora più difficili".