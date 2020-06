Leda Battisti canta nel singolo "Shangai" degli Ultrapop feat Tony Esposito

Dal 26 giugno in tutte le radio e store digitali il nuovo singolo degli Ultrapop dal titolo "Shangai", un brano ballabile, dal ritmo incalzante, dall'atmosfera solare e mediterranea, in cui emerge l'inconfondibile voce della reatina Leda Battisti"Qualsiasi cosa arriva da Shangai, ormai, tranne l'amore ed il mare è tutto online..." nel testo si racconta l'estate, partendo dalla spensieratezza degli anni '90, fino ai nostri giorni, una realtà che stiamo vivendo in un modo che a quei tempi sicuramente non era immaginabile.Altro featuring d'eccellenza è quello di Tony Esposito e di questa doppia prestigiosa collaborazione Francesco (voce Ultrapop) ci spiega: "Con Tony e Leda, che sono dei grandissimi musicisti, siamo riusciti a trovare il mood giusto di cui aveva bisogno questa canzone". Il brano, scritto da Mignogna e Giovanni Germanelli, già autori di molti artisti italiani, (mix e mastering di Alex Marton-Firstline Studio), è accompagnato dal videoclip girato tra Roma, Piombino e Prato, con la regia di Simone Gazzola, riprese drone di Michele Collavitti.«Collaborare con gli Ultrapop è stata una ventata di energia e di freschezza, una carica che mi porterò dentro a lungo!»,Nel 2019 gli Ultrapop hanno stazionato per oltre 3 mesi nelle classifiche radiofoniche con "Hashtag Love", brano presente nella colonna sonora del reality "Il Collegio" su Rai 2 ed in rotazione su Mtv Italia.