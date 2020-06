Numismatica: Incontriamoci con... Giovanni Gorini

BARI - L’incontro in videoconferenza, organizzato dalla, avrà inizio alle ore 17,00 precise di. Sarà possibile per i partecipanti porre, in diretta, domande al professore. Per il collegamento è necessario inviare il personale indirizzo di posta elettronica all’email: some.menum18@hotmail.comAgli interessati sarà inviato a titolo non oneroso il link necessario alla partecipazione in diretta. L’invito è rivolto a tutti, con il solo limite tecnico di 200 partecipanti.Nato nel 1941,, professore ordinario di Numismatica antica presso l’Università di Padova, è membro corrispondente della prestigiosa Accademia Pontificia di Archeologia di Roma, della Accademia Galileiana di Padova e membro onorario della Sociéte Française de Numismatique. Dal 1965 al 1978 è stato custode delle collezioni numismatiche nel Museo Bottacin di Padova, poi docente e dal 1991 professore ordinario di Numismatica antica fino al 2011.Dal 1980 al 1991 è stato direttore della "Rivista Italiana di Numismatica" di Milano e nel 2013 è stato inscritto nel ruolo d'onore della Società Numismatica Italiana. Suoi campi di interesse riguardano le monete greche della Magna Grecia e delle zecche Adriatiche, le monete celtiche e le monete romane rinvenute nel Nord Est d’Italia. Ha inoltre studiato il collezionismo numismatico ed alcune personalità come Giovanni Da Cavino, falsario rinascimentale di monete romane, e Charles Patin (Parigi,23 Febbraio 1633 – Padova, 10 Ottobre 1663) medico, chirurgo e numismatico francese che insegnò alla Università di Padova.Dal 1986 coordina il Centro di Catalogazione Informatica dei Beni Numismatici della Regione Veneto, per il quale ha curato l’edizione di 15 volumi relativi alla collana Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Dal 1998 fa parte della "Commissione permanente della Moneta" del Ministero del Tesoro della Repubblica Italiana. Fa parte della direzione della rivista Antenor e dei Quaderni di Antenor. Il professore Giovanni Gorini è autore di oltre 500 pubblicazioni a stampa. L’incontro in videoconferenza avrà inizio alle ore 17,00 precise di sabato 13 Giugno 2020. Sarà possibile per i partecipanti porre, in diretta, domande al professore.