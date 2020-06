Premier League: il Liverpool supera in casa il Crystal Palce ed è primo in classifica

Nella trentunesima giornata della Premier League il Liverpool ha vinto 4-0 in casa contro il Crystal Palace, è primo in classifica da solo con 86 punti e si è avvicinato allo scudetto. Il Liverpool è passato in vantaggio al 23’ del primo tempo con Alexander-Arnold su punizione. Ha raddoppiato al 44’ con Salah, tiro di destro su passaggio di Fabinho. Nel secondo tempo al 10’ ha realizzato il terzo gol con Fabinho, tiro da fuori area. Al 29’ la squadra di Jurgen Klopp è andata in gol per la quarta volta con Manè di sinistro. Il Manchester United ha vinto 3-0 in casa con lo Sheffield United ed è sesto in classifica con 49 punti.I Red Devils sono andati in gol al 7’ del primo tempo con Martial di sinistro su passaggio di Rushford. Hanno raddoppiato al 44’ ancora con Martial di destro su assist di Wan Bissaka. Hanno realizzato il terzo gol nel secondo tempo al 29’ di nuovo con Martial, pallonetto di sinistro. L’Everton di Carlo Ancelotti ha vinto 1-0 a Norwich ed è decimo a 41 punti. Decisivo il gol realizzato all’11’ del secondo tempo da Keane di testa su cross di Digne. Il Wolverhampton ha vinto 1-0 in casa con il Bournemouth ed è sesto con 46 punti. Il Newcastle ha pareggiato 1-1 in casa con l’Aston Villa ed è tredicesimo a 39 punti. Il Brighton ha pareggiato 0-0 a Leicester ed è quindicesimo con 33 punti. Il Tottenham ha vinto 2-0 in casa col West Ham ed è settimo a 45 punti.