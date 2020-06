Quando Mario Corso allenò il Barletta

Il rapporto che legò Mario Corso alla Puglia non fu solo nelle veste di calciatore della Grande Inter di scena a Bari e a Foggia (dove fu clamorosamente sconfitta dai rossoneri allenati da Oronzo Pugliese per 3-2 nel febbraio del 1965), ma anche in quella di allenatore. E' il 10 dicembre del 1989 quando il Barletta, per assicurarsi la permanenza in Serie B, decide di esonerare Gesualdo Albanese e di chiamare al suo posto Mario Corso.L'arrivo della vecchia gloria nerazzurra, che peraltro aveva già ricoperto il ruolo di guida tecnica della "sua" Inter nella stagione sportiva 1985-86, si rivelò una scelta indovinata da parte della dirigenza barlettana. Essa centrò con largo anticipo l'obbiettivo della salvezza, ottenuto anche in virtù dell'1-0 rifilato al blasonato Torino nel pomeriggio del 25 febbraio 1990, fra le mura amiche del "Cosimo Puttilli". Al termine della Serie B 1989-90, Corso lasciò il Barletta.