Salvini: "Surreale che ministro infrastrutture sia a Imperia per inaugurare pista ciclabile"

(Agenzia Vista) Genova, 22 giugno 2020 - "Sono orgoglioso di aver visitato il ponte di Genova e di essermi occupato di infrastrutture. E' surreale che oggi il ministro delle infrastrutture non sia a Genova a parlare di Gronda, di autostrade e di 5 ore per arrivare a Milano, ma sia ad Imperia ad inaugurare l'inizio di una pista ciclabile". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine di un incontro in Regione Liguria con il governatore Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci.