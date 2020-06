Evento Dior a Lecce, Capone: "Grande occasione di rilancio per la Puglia"

LECCE - “Una dichiarazione d’amore oltre ogni difficoltà ma anche una grande occasione di rilancio per il Salento e la Puglia che in quei giorni avrà puntati addosso gli occhi di tutto il mondo”: è il commento dell’assessore all’industria turistica e culturaleall’annuncio che il prossimo 22 luglio si terrà a Lecce, in piazza Duomo, il grande evento per la presentazione della collezione Dior.”La nostra terra se lo merita eccome -Perché ogni passo che ci ha portato a essere così attrattivi oggi ci è costato fatica, lavoro, studio. E ce ne costa ancora ma eventi come questo gratificano dell’impegno. Abbiamo luoghi meravigliosi e comunità straordinarie, capaci di farsi sempre e comunque per tutti “casa” accogliente. E su quello abbiamo puntato tutto provando, nel tempo, a migliorare le condizioni attorno a noi. Allora con questa bella notizia, a cui si aggiunge quella della presenza dell’Orchestra della Notte della Taranta su cui tanto abbiamo investito e che ci ha reso così orgogliosi nel mondo, oggi festeggiamo la Puglia e i Pugliesi. Il loro coraggio. La loro bellezza”.