- E' in fase di sperimentazione lo sportello istituito all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, per assistere i genitori che hanno figli con malattie rare che necessitano assistenza. Il nuovo servizio, affidato all'anestesista Giovanna Lupis, avrà il compito dell’individuazione degli specialisti in base alle richieste effettuate dai genitori o l’organizzazione di pacchetti assistenziali individualizzati.