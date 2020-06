Stefano De Martino: prosegue il successo di 'Made in Sud'

Il lavoro, rispetto alla sfera sentimentale, va a gonfie vele per il ballerino e adesso 'conduttore' Stefano De Martino che con Made in Sud, mantiene alta l'attenzione dei telespettatori. Nel cambio serata (questa volta il programma è andato in onda di giovedì), debutta con il 9% di share e oltre 1.654 telespettatori confermandone il successo di questa edizione 'zero' dovuta alle normative Covid-19. Stefano De Martino conquista anche l'attenzione totale dei social tra ironia e consensi. Ma di Belen Rodriguez preferisce non parlare, mentre lei ha di recente rilasciato un'intervista per il settimanale Chi, in cui si dice innamorata solo del suo Santiago, il figlio nato dalla loro relazione.