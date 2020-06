Tennis, Federer: nuovo intervento al ginocchio

Il tennista svizzero Roger Federer, 38 anni, è stato di nuovo operato al ginocchio. Ha dichiarato:”Qualche settimana fa ho avuto un contrattempo durante la riabilitazione. Mi sono sottoposto a un nuovo intervento in artroscopia al ginocchio destro. Mi mancheranno i miei tifosi ma non vedo l’ora di rivederli. La mia stagione è finita. Conto di tornare a giocare nel 2021. Voglio prendermi il tempo necessario per essere al 100%.Quando guarirò, sarò pronto a giocare ai massimi livelli”. Federer era già stato operato al ginocchio a Febbraio, prima dell’emergenza Covid 19. Federer non gioca a tennis da Gennaio, quando fu eliminato dal serbo Djokovic nella semifinale degli Open d’Australia. Compirà 39 anni l’8 Agosto. E’ il numero 4 al mondo nella classifica ATP di tennis maschile. Federer ha ottenuto il suo ultimo successo a Ottobre 2019, quando vinse il torneo di Basilea in Svizzera, superando in finale l’australiano De Minaur. Nella sua carriera ha vinto 20 tornei del Grande Slam.