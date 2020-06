Riparte la stagione concertistica 'Brindisi Classica'

BRINDISI - Il Chiostro San Paolo Eremita di Brindisi, antica e splendida testimonianza di architettura gotica del XIV secolo e perla del patrimonio culturale e artistico di Brindisi, farà da cornice a cinque concerti della stagione concertistica "BrindisiClassica", rinviati per Covid-19 e riprogrammati dal 23 a 27 giugno (inizio alle 20.30 - alla porta 20.00) col seguente calendario. Martedì 23 giugno è di scena il noto duo flauto/pianoforte, composto da Francesca Salvemini e Silvana Libardo, direttrici artistiche di "BrindisiClassica", che propongono un programma dal titolo "Classic and Movie Music": un originale accostamento di brani classici di Longo, Lipatti e Rota alle più belle colonne sonore di Jarre, Steiner, Williams, Fain e al musical di Bernstein e di Gershwin.

Seguirà (mercoledì 24), lo spettacolo "Classical Italian Songs and Latin-Jazz", che impegnerà il trio composto da Maurizio Di Fulvio (chit), Alessia Martegiani (voce) e Ivano Sabatini (cb), attraverso accostamenti singolari, nell'interpretazione elegante e trascinante del "choro brasileiro" e della tradizione napoletana che diventa poi eclettica e pulsante con gli "standard latin-jazz e classical music". È poi la volta (giovedì 25 giugno) di un incontro dedicato alla grande letteratura con il suggestivo melologo "Enoch Arden", nato dalla penna di Alfred Tennyson. A faci rivivere la storia d'amore e di mare di Enoch Arden, il "Robinson Crusoe" del grande poeta vittoriano, saranno la voce dell'attore, cantane e regista Maurizio Pellegrini e il commento musicale di Richard Strauss, affidato all'esecuzione del noto pianista Piero Rotolo.

Il penultimo appuntamento (26 giugno) vede sul podio il prestigioso duo Silvano Minella/Flavia Brunetto, con un'imperdibile blend di forme classiche e di musica popolare. La grande e profonda Sonata in si bemolle maggiore KV 454 di Mozart, monumentale intreccio tra linee di violino e del pianoforte è accostata allo spirito allegro e alla cantabilità dei contenuti melodici della Sonata in fa maggiore op.24 (la primavera) di Beethoven e alla vivacità delle danze norvegesi, che animano la Sonata in sol maggiore op.13 di Grieg. Sabato 27 giugno, la breve rassegna termina con un originale concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giovanni Minafra, solista la flautista Francesca Salvemini, che offre un programma gradevole e interessante con brani di Strauss, Quantz, Jenkins, Bregovic, Gardel e Temi immortali dal grande schermo