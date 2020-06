ROMA - "Ora servono risposte urgenti alle crisi industriali, come Mittal e Alitalia, e decreti come semplificazioni, sicurezza e provvedimenti urgentissimi nel campo della giustizia. Siamo a un momento cruciale in cui si giocano i destini della legislatura e il futuro dell'Italia. Sono fiducioso e dobbiamo chiamare il paese a ricostruire la fiducia". A dichiararlo il segretario Pdnel suo intervento alla direzione nazionale del Pd.