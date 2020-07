700 volte Messi: nuovo record per la pulce

Leo Messi ha stabilito un nuovo record nell'ultimo turno di campionato contro l'Atletico Madrid, realizzando su rigore il suo 700° gol in carriera tra Barcellona ed Argentina. Con la maglia blaugrana del Barcellona, ha realizzato 441 reti in Liga e 114 in Champions, con il Siviglia sua 'vittima designata' con 37 reti. La Pulce, nella sua corsa nei record, risulta essere il miglior realizzatore di triplette, ben 36, superando il suo rivale di sempre Cr7 fermo a 34.