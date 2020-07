“Altamura produce”, omaggio dello scrittore Mercadante alle forze imprenditoriali locali

(Credits - Gianni Mercadante)

E’ fissato alle ore 19 di Sabato 18 di Luglio, presso l’area esterna della parrocchia del SS. Redentore, l’appuntamento con la presentazione del libro “Altamura produce”, ultima fatica letteraria del giornalista e scrittore Gianni Mercadante.L’opera, sottotitolata “Libro d’Oro delle Eccellenze imprenditoriali e produttive”, corrisponde al più recente d’una serie di numerosi scritti che hanno visto luce di pubblicazione durante un lungo percorso temporale, che l’autore ha impegnato nella conoscenza e nello studio del territorio murgiano, in particolare altamurano.Sono proprio, d’altronde, i quasi cinquant’anni di attività giornalistica di quegli, spesso a stretto contatto con le realtà aziendali più significative dell’esteso centro federiciano, a rappresentare quel particolare fondo d’ispirazione e di maturo stimolo sul quale la penna dello stesso Mercadante, con questo suo ultimo frutto editoriale, è andata affrescando un’interessante atmosfera di esperienze di successo d’impresa, tutte volte a confermare la robusta vitalità del tessuto economico cittadino.Le pagine del testo sono conformate ad uno stile volutamente essenziale, teso alla massima comprensibilità, narrando di storie personali e lanciando riflessioni, anche tinte di amarezza, su omissioni d’intervento da parte dell’istituto municipale, nella sua vocazione di entità servente lo sviluppo economico locale.Il quadro demoralizzante di un agire politico istituzionale storicamente non all’altezza di ambizioni ed esigenze dell’imprenditoria altamurana, viene tuttavia costantemente superato dall’esposizione delle conquiste euforizzanti di quest’ultima, capace di creare virtuose dinamiche anche al di fuori del civico suolo patrio, sia pure, non di rado, con sacrificio di affetti familiari e amicali.Ad impreziosire il volume, che il Mercadante ha dedicato ad un’economia fondata soprattutto sul coraggio e sulla tenacia di “imprenditori creatisi dal nulla”, una copertina resa speciale da stilizzazioni di gemme e ricercate colorazioni, lavoro dell’artista Alberto Lanteri.Anche apprezzato traduttore, Gianni Mercadante ha conosciuto gli onori del Premio “Città di Castello” nel 2014 e del “Menotti Art Festival” di Spoleto nel 2019, con il saggio “Altamura e il suo Pane DOP”.L’evento di questo prossimo fine settimana, affidato alla moderazione di Vito Giordano, direttore di Radio Altamura Uno, verrà corredato dalla presenza di tre relatori d’eccezione, autori anche delle prefazioni al libro che sarà protagonista della conferenza di presentazione: la professoressa e storiografa territoriale Marisa D’Agostino, il professor Pietro Pepe, già Presidente del Consiglio Regionale pugliese, infine il professor Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria presso l’Università di Bari.