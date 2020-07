Andrea Sottil è il nuovo allenatore del Pescara

(Credits - Pescara Official Facebook)

In Serie B Andrea Sottil 45 anni è il nuovo allenatore del Pescara. Subentra a Nicola Legrottaglie, esonerato dopo il ko 1-0 a Cremona nella trentaduesima giornata. Sottil ha firmato fino al 31 Agosto con possibilità di rinnovare il contratto per la prossima stagione se la squadra abruzzese riuscirà a salvarsi. Ha diretto il primo allenamento. Sottil ha dichiarato:” Come mi ha convinto il presidente Daniele Sebastiani ad accettare il Pescara? Non mi ha dovuto dire niente. A una chiamata del genere non si può dire no. Facile, non mi era mai capitato di trovare una squadra da allenare a sei giornate dalla fine di un campionato.Ma per il Pescara si fa anche questo”. Sottil prima di accettare il Pescara, ha rescisso un contratto che lo legava al Catania in Lega Pro fino a Giugno 2021. Sottil debutterà sulla panchina del Pescara venerdì 10 Luglio allo Stadio “Adriatico” contro il Perugia. Gli abruzzesi hanno 39 punti in classifica e dovranno vincere per evitare di finire in zona play out.