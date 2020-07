Serie A: colpo Lecce. Lazio battuta

Allo stadio Via del Mare il Lecce ha battuto la Lazio per 2 a 1, riscattando le precedenti prestazioni negative e riaprendo la lotta salvezza.Nell’anticipo della trentunesima giornata i giallorossi hanno prima subito la rete di Caicedo al 5’, salvo poi rimontare clamorosamente il risultato. L’attaccante biancoceleste ha respinto in rete la ribattuta di Gabriel su un tiro di Parolo.Al 30’ Babacar ha ristabilito l’equilibrio con un colpo di testa su cross perfetto di Falco e a fine primo tempo i padroni di casa hanno avuto l’occasione di ribaltare il risultato ma Mancosu ha fallito il rigore, calciando fuori.Il gol vittoria porta la firma di Lucioni che, al 47’, ha messo in rete di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Saponara.Nel finale, l'espulsione di Patric, per un morso al braccio di Donati, ha spento le speranze dei biancocelesti di trovare il pareggio e inseguire il sogno scudetto.