Bari, al via i lavori per la nuova illuminazione nel parco tra via Papalia e via Carabellese a Japigia

BARI - Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, ha effettuato un sopralluogo presso il parco in corrispondenza dell’incrocio tra via Papalia e via Carabellese, a Japigia, per l’avvio dell’esecuzione del nuovo impianto di illuminazione dello spazio pubblico. Si tratta di un’area a verde densamente alberata con pini e lecci e molto frequentata dai residenti, in particolare per lo sgambamento dei cani.L’opera, concordata con il Municipio I, prevede l’installazione di 24 nuovi pali di pubblica illuminazione, ciascuno da 50 watt, con luci a led montate su pali di circa 3 metri, in modo da evitare l’ombreggiamento dei rami degli alberi che in questa area sono molto numerosi, ravvicinati tra loro e rigogliosi.L’intervento è stato finanziato con i fondi per la pubblica illuminazione pari a 5 milioni di euro, uno per ogni Municipio, destinati alla realizzazione di impianti in aree sprovviste, come in questo caso, o alla trasformazione di impianti obsoleti in moderni, caratterizzati dalla nuova tecnologia led a basso consumo e da un’elevata efficienza.“Questa bellissima pineta, da sempre al buio, è stata illuminata tempo fa con quattro proiettori montati sui pali presenti sulle strade contigue - ha dichiarato Giuseppe Galasso - ma la luce è sempre stata molto scarsa, in quanto le chiome particolarmente fitte creano moltissime zone d’ombra. Pertanto, su indicazione del Municipio, siamo riusciti ad inserire anche quest’area nell’elenco degli spazi pubblici che necessitano di un nuovo impianto.Entro questa settimana l’azienda appaltatrice prevede di terminare le operazioni di scavo e posa in opera della nuova linea elettrica, nonché il montaggio dei plinti per i nuovi pali d’illuminazione. Ad agosto, invece, dovrebbero arrivare i nuovi pali e i corpi illuminanti, già ordinati, che verranno montati e messi in funzione nel giro di pochi giorni poiché non necessitano di un nuovo allaccio bensì di un semplice collegamento con la linea elettrica al servizio delle strade limitrofe. Il consumo del nuovo impianto sarà bassissimo, circa 1.200 watt in tutto, quindi sarà molto semplice metterli subito in funzione collegando la rete a quella utilizzata per l’illuminazione stradale e ottenendo con immediatezza un risultato illuminotecnico che sarà molto apprezzato per i benefici offerti dalla luce bianca omogeneamente distribuita, con cui stiamo illuminando la città, indifferentemente da strade, giardini, piazze e luoghi pubblici”.“Questa è una storia a lieto fine - ha sottolineato Lorenzo Leonetti -. Undici anni fa, quando ero consigliere della V Circoscrizione sotto la guida dell’allora presidente e amico Giorgio D’Amore, decidemmo all’unanimità di illuminare il parco denominato Papalia. Quando stamattina, insieme all’assessore Galasso e alcuni consiglieri, ho eseguito il sopralluogo, mi sono venuti in mente un po’ di ricordi e tante situazioni poco gradevoli di cui è stato protagonista quest’angolo verde della nostra città. Finalmente il giardino sarà illuminato con 24 luci a led di ultima generazione, così come da sempre chiedono i residenti del quartiere Japigia: un grandissimo traguardo nato da una promessa fatta tanti anni fa e che oggi realizziamo grazie al progetto smart 2020. Spero che questa area, nella sua nuova veste, possa essere maggiormente apprezzata e continuare a essere luogo di condivisione e aggregazione”.Sempre nell’ambito dell’appalto della manutenzione della pubblica illuminazione, sono stati completati anche gli interventi per il nuovo impianto a led su viale Europa, al San Paolo, e su via Nazionale, a Santo Spirito.