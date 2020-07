Bari: domani il 'Bonaccia Festival', l'itinerario artistico multidisciplinare allestito sul lungomare

BARI - Domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 19, l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano interverrà all’evento “Bonaccia Festival”, l’itinerario artistico promosso dall’associazione culturale Malta di Geris nell’ambito dei lavori del centro culturale “Approdo Urbano”. Si tratta di un percorso multidisciplinare che si terrà sul lungomare di Bari, nel tratto prospiciente la Muraglia, con allestimenti di immagini sui frangiflutti a riva e performance di vario genere.L’iniziativa, che nasce grazie al lavoro partecipato svolto dagli animatori di Approdo Urbano nel corso di laboratori di strada a Bari vecchia, intende rendere protagonisti i residenti stessi con cui collaboreranno alcuni personaggi della scena artistica barese.I frangiflutti riporteranno le voci dei venti con parole onomatopeiche ed evocative, rappresentate scenograficamente con grandi lettere in cartapesta realizzate dai ragazzi ospiti dei laboratori del centro: sul palcoscenico “marino” si potranno ammirare le illustrazioni di Francesco Scotto raffiguranti paesaggi ventosi e marini.Saranno sette le postazioni associate ad altrettante perfomance artistiche e ai venti:· grecale - performance di decorazione col colore oscillante· maestrale - performance di lettura teatrale· libeccio - performance di suoni· scirocco - performance di poesia itinerante· ponente - performance di tessitura· levante - performance di teatro di strada· tramontana - performance di pittura collettiva.Gli artisti coinvolti si esibiranno in sequenza in una performance di circa 20 minuti in modo da consentire al pubblico itinerante di fermarsi presso ogni postazione e di interagire con loro.Le performance attoriali sono affidate a Renato Curci e alla sua compagnia Circoforum; la poesia e i racconti a Letizia Cobaltini; i suoni a Walter Forestiere; la pittura collettiva sarà a cura di Maria Pierno e degli animatori del centro culturale, Mirella Diana, Anita Marmoreo, Michele Tota e Francesco Quadrato.Partner esterni del progetto sono la Rete Civica Urbana Murat-San Nicola, l’associazione europea Tracialand-Italia, l’Istituto comprensivo Umberto I San Nicola, la cooperativa sociale Il Nuovo Fantarca, Veloservice, le associazioni Michele Fazio, Joyful People e ArTA.