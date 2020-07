Coronavirus: contagi ancora in calo, i decessi sono 15

ROMA - Diminuisce ancora il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salutedi ieri. Le nuove vittime sono invece 15, per unI casi totali. Gli attualmente. I tamponi effettuati sono stati 43.110.I nuovi positivi per il Covid sono 34 in, 22 in, 18 in, 12 in, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranneche non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181). E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute.