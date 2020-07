Bari, trasporto scolastico A.S 2020/21: disponibile il questionario di pre-iscrizione

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto l’avvio di una fase di pre-iscrizione al servizio di trasporto scolastico, per anticipare la pianificazione e valutare la possibile domanda di trasporto in attesa delle indicazioni ministeriali relative alle modalità di erogazione del servizio. La compilazione del questionario, pur non rappresentando l’iscrizione formale e definitiva, è fondamentale per un primo dimensionamento del servizio e per la predisposizione delle necessarie misure di sicurezza.“Da mesi stiamo lavorando per programmare l’avvio del prossimo anno scolastico – commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano - e contiamo di assicurare tutti i servizi previsti nello scorso anno, contemplando varie ipotesi organizzative. Per questo motivo, pur non avendo ancora delle linee guida nazionali per il trasporto scolastico, abbiamo scelto di acquisire dalle famiglie tutte le informazioni utili con una pre iscrizione.Le famiglie potranno compilare un modulo semplificato e, nel caso abbiano bisogno di ulteriori informazioni o di supporto, dai primi di agosto potranno rivolgersi agli sportelli Urp in tutti i Municipi. Inoltre le famiglie iscritte al servizio nell’anno appena concluso potranno indicare nella pre-iscrizione la volontà di pagare il servizio utilizzando il credito non consumato nel periodo di sospensione delle attività didattiche a causa del Covid-19”.Il questionario online, in pubblicazione sul sito bari.trasportoscolastico.org al link https://bari.trasportoscolastico.org/pre-iscrizioni, sarà compilabile fino al 23 agosto 2020.Al termine della compilazione, inviato il modulo, gli utenti riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato copia del modulo compilato, in modo da poter verificare l’esattezza dei dati inseriti o, eventualmente, modificarli.Per semplificare la procedura di pre-iscrizione non è necessario registrarsi al portale ma i contatti inseriti (e-mail e contatto telefonico), previo consenso per la privacy, saranno utilizzati per l’invio di aggiornamenti e comunicazioni sullo stato dell’organizzazione del servizio (ad esempio: modalità e tempi per la conferma delle iscrizioni, fermata assegnata, modalità di consegna dei tesserini).