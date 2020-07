Basket: il San Severo acquista Losi e Pavicevic

In A/2 di basket maschile il San Severo ha acquistato Jordan Losi del 1980 dal Cefalù. E’ alto 1,82 centimetri. E’ molto forte nei rimbalzi e nei tiri da tre punti. Ha firmato con la squadra pugliese fino a Giugno 2021. Losi ha dichiarato:” Non vedo l’ora di indossare la maglia giallonera e di allenarmi con i nuovi compagni di squadra. San Severo ha un pubblico caloroso ed esigente”. Ingaggiato anche il serbo Filip Pavicevic del 1999 dal Teramo.Il direttore sportivo del San Severo Pino Sollazzo e il presidente Amerigo Ciavarella continueranno ad attivarsi sul mercato per allestire una squadra molto competitiva. Dopo che in questa stagione il campionato è stato annullato per il Covid 19, presto la Fip, Federazione Italiana Pallacanestro dovrà decidere d’accordo col CTS, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo se nella prossima stagione si potrà o no giocare con una presenza almeno ridotta di spettatori. L’obiettivo del San Severo è raggiungere la salvezza.