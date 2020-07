Bitonto confermati Turitto e Colella

In Lega Pro il Bitonto ha confermato l’attaccante Onofrio Turitto e il difensore Danilo Colella. Hanno rinnovato il contratto con la squadra pugliese fino a Giugno 2021. Rimangono a Bitonto anche il portiere Antonio Figliola e il centrocampista Savio Piarulli. Hanno firmato per tre anni. Probabile conferma per il terzino Paolo Lomasto. Interesse per la punta Giancarlo Malcore della Pergolettese e per l’attaccante Samuele Longo del Cerignola. La punta Riccardo Lattanzio potrebbe essere ceduta al Casarano o al Cerignola in Serie D. Via da Bitonto il terzino Ciro Amelio che è andato al Pianura in Eccellenza della Campania.Trattative con la Fermana per l’attaccante Samuele Neglia e col Lecco per l’esterno Francesco Bolzoni. Forse il ritiro precampionato potrebbe svolgersi a Camerino in provincia di Macerata nelle Marche. Potrebbe iniziare dopo Ferragosto. Probabile che le prime gare casalinghe in Lega Pro si svolgano a Bisceglie allo Stadio “Gustavo Ventura” per i lavori che si stanno effettuando allo Stadio “Degli Ulivi” di Bitonto. Il presidente Francesco Rossiello allestirà una squadra competitiva. L’obiettivo è la salvezza.