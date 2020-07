Dialetto: importanza e curiosità

Assà Canòsce Èsse Pezzìdde Felísce

Lagne Náse Natùre Pagà Prèdeche Simbatì Varche

Varve Vècchie

Vidue Troppi. Na paròle iè picche e du so assà! Conoscere. Se facèsse accattá da chidde ca non u canòscene. Coccige. Ce bèlle ué paré u èsse pezzìdde ava duè Felice. Quànne sì felísce tutte só amísce, quanne iá nu uá nesciùne te vóle Pianto lacrimoso. U lagne véne dó male uadàgne Naso. Ci téne nàse téne criànze Natura. Vìzie de natùre dure fine a la sebbeldùre Pagare. Ci pàghe apprìme ié male servìte Predica. Prèdeche e melùne vònne sèmbe che le stagiùne. Simpatia. La simbatì ié parènde a la gòcce. Barca. Camìne cóme a la varche de Niùdde. Niudde è il soprannome del primo armatore di Bari Barba. A l’òmmene sènza varve né pe piacé né pe chenzìgghie Vecchio. Cavàdde de carròzze e cane da cacce quànne só vìcchie, ogn’e iùne le scacce Vedovo/a. Acquànne la vìdue se marìte non ié amóre ma predìte

Infine, che dire del trapassato prossimo del verbo Andare (Scí), che presenta una grande varietà di traduzione nel dialetto barese:



Io ero andato Jì avéve – iére - iéve – ére – ève sciùte

Tu eri andato Tu jìre - jìve – ire – ive sciùte

Egli/ella/lei era andato/a Jìdde/ièdde iére – iéve – ère – ève sciùte

Noi eravamo andati Nù ièreme – ièveme - èreme – èveme sciùte

Voi eravate andati Vu jìreve – jìveve - ìreve – èreve sciùte

Essi/loro erano andati/e Lóre ièrene – ièvene – èrene – èvene sciùte.



Qualcuno avrà certamente da dire sulla esattezza linguistica o grammaticale del vocabolario, allora rispondo con le parole di Vito Maurogiovanni: “Se ci sarà chi dirà che la scrittura è questa e non quella, o quella e non questa, credo che ogni studioso abbia diritto ad utilizzare le proprie interpretazioni”, anche perché, al momento, almeno per il dialetto barese, non vi sono regole certe e condivise da tutti. E io, aggiungo: “Na paróle de méne e retìrate a caste”. Infine, che dire del trapassato prossimo del verbo Andare (Scí), che presenta una grande varietà di traduzione nel dialetto barese:Io ero andato Jì avéve – iére - iéve – ére – ève sciùteTu eri andato Tu jìre - jìve – ire – ive sciùteEgli/ella/lei era andato/a Jìdde/ièdde iére – iéve – ère – ève sciùteNoi eravamo andati Nù ièreme – ièveme - èreme – èveme sciùteVoi eravate andati Vu jìreve – jìveve - ìreve – èreve sciùteEssi/loro erano andati/e Lóre ièrene – ièvene – èrene – èvene sciùte.Qualcuno avrà certamente da dire sulla esattezza linguistica o grammaticale del vocabolario, allora rispondo con le parole di Vito Maurogiovanni: “Se ci sarà chi dirà che la scrittura è questa e non quella, o quella e non questa, credo che ogni studioso abbia diritto ad utilizzare le proprie interpretazioni”, anche perché, al momento, almeno per il dialetto barese, non vi sono regole certe e condivise da tutti. E io, aggiungo: “Na paróle de méne e retìrate a caste”.









Secondo il prof. Salvatore Trovato, ordinario di Linguistica generale e Glottologia dell’Università di Catania, “Il dialetto ha un importante ruolo come scrigno che conserva storia, usi e valori della comunità che lo parla”, e su questa affermazione non vi sono dubbi.Il dialetto è anche la lingua dell’amore come ha riconosciuto recentemente Papa Francesco, sceso in campo per ricordare l’importanza delle lingue popolari nella comunicazione genitori-figli. «La trasmissione della fede soltanto può farsi in dialetto. Nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna. Se manca il dialetto, se a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell’amore, la trasmissione della fede non è tanto facile, non si potrà fare», ha detto il Pontefice.I dialetti sono importanti nella trasmissione della cultura popolare, della gastronomia, dei proverbi, delle filastrocche, dei gerghi professionali, ma forse si dà, a torto, poca importanza. I dialetti sono una riserva anche per la lingua alle quali attinge, quando ha bisogno di comunicare realtà locali. Conservare il dialetto significa valorizzare la nostra cultura e la nostra storia che insieme costituiscono le nostre radici, il nostro DNA.Lo stesso prof. Riccardo Regis, associato di Dialettologia Italiana all’Università degli Studi di Torino, afferma che “È importante che i giovani mantengano l’uso del dialetto, in quanto le lingue locali rappresentano un patrimonio culturale rilevantissimo. I dialetti, infatti, costituiscono un patrimonio immateriale di grandissimo rilievo”.Queste sono anche le motivazioni per dare il benvenuto al nuovo “Dizionario Barese-Italiano e Italiano Barese – Per non dimenticare”, di Giuseppe Gioia, Gaetano Mele e Francesco Signorile (WIP Edizioni), già recensito da questa testata il 19 luglio scorso.Continuando a sfogliare l’interessante pubblicazione, aggiornata in tutti i sensi, noto che vi sono molti vocaboli ai quali sono stati aggiunti, per chiarire meglio le idee, anche proverbi e detti dei quali ne cito alcuni meno noti.