Burberry lancia la nuova collezione TB Summer Monogram

Oggi Burberry presenta la sua nuova collezione TB Summer Monogram disegnata dal Chief Creative Officer Riccardo Tisci, attraverso una campagna esclusiva con protagonista Kendall Jenner.La campagna TB Summer Monogram cattura un viaggio dalla realtà alla fantasia, fondendo la naturalezza dello scatto reale con la fantasia della tecnologia CGI (Computer-Generated Imagery). Il video, edificato sulla leadership nell'innovazione digitale di lunga data del brand, è ambientato in un mondo CGI geometrico onirico ispirato a skatepark e piscine e incarna lo spirito libero e ottimista dell'estate. All'interno di questo regno digitale Kendall, indossando capi sia femminili che maschili della nuova capsula di collezione TB Summer Monogram, dà vita a quattro personaggi distintivi. Al video della campagna si affiancano una serie di autoritratti naturali, scattati dalla stessa Kendall a casa propria, che conferiscono una base fisica al progetto.Per dare vita a questa campagna, Riccardo Tisci ha coinvolto un cast di iconici creativi britannici tra cui il fotografo Nick Knight, il direttore artistico Peter Saville e la stylist Katy England.Le audaci iniziali intrecciate della TB, un inno al fondatore del brand Thomas Burberry - create da Riccardo e Peter Saville nel 2018 – sono riviste in una scala più ampia e con una tavolozza di colori tra cui il beige scuro, il blu azzurro, il grafite e il blu cobalto con accenti arancioni. La collezione di pezzi leggeri di ispirazione estiva è stampata con il monogramma Thomas Burberry.La nuova collezione TB Summer Monogram sarà disponibile in boutique Burberry selezionate a livello globale e online da 1 Luglio. La collezione sarà inoltre disponibile per l’acquisto attraverso una partnership globale con Farfetch che verrà lanciata l'8 Luglio.