Alexa tifa per la tua squadra del cuore e diventa un’alleata al Fantacalcio

La tanto attesa ripresa della Serie A riaccende nei tifosi in Italia la febbre del calcio e Alexa si schiera al loro fianco sia cantando alcuni cori da stadio, sia aiutandoli a pianificare le strategie del Fantacalcio.



Inoltre, Alexa diventa una preziosa alleata anche in tema di Fantacalcio, e viene in aiuto di tutti gli appassionati con una nuova versione della omonima Skill ancora più ricca di funzionalità e contenuti. Per provarla basta dire: “Alexa, apri Fantacalcio”.



All’interno della Skill è possibile chiedere un consiglio rispetto a chi schierare tra due giocatori chiedendo ad esempio “Chi schiero tra Zapata e Immobile?”, oppure i voti delle ultime partite, domandando ad esempio “Quanto ha preso Belotti?”, oppure le quotazioni dei giocatori, chiedendo “Dammi la quotazione di Mertens”.



Attraverso la Skill Fantacalcio, Alexa può fornire informazioni anche sulla formazione più probabile della squadra di proprio interesse e sulla probabilità che un giocatore giochi o meno.

In occasione della ripresa delle partite di campionato, Alexa si è preparata imparando alcuni dei cori delle 20 squadre italiane di Serie A. Qualunque sia la propria fede calcistica, basterà rivolgersi ad Alexa per ascoltare un estratto della tifoseria degli stadi italiani. Basterà dire, ad esempio: